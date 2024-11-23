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الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة

11:36 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ندوة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • عرض 8 صورة
    ندوة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • عرض 8 صورة
    ندوة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • عرض 8 صورة
    ندوة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • عرض 8 صورة
    ندوة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • عرض 8 صورة
    ندوة مناقشة قانون الإيجار القديم
  • عرض 8 صورة
    ندوة مناقشة قانون الإيجار القديم
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كتب- عمرو صالح:

قال المستشار فرج الخلفاوي المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي حررت تمت برضى الطرفين.

وأضاف "الخلفاوي"، قائلا: "أي حديث عن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بتريث شديد باعتباره يمس ١٤ مليون مواطن ينقسموا لمستأجرين وملاك".

وأوضح أن حكم الدستورية العليا لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستنتهي، موضحًا أن الحكم جاء لمعالجة القيمة الإيجارية للعقارات.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السبت.

ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا فرج الخلفاوي
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