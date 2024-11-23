وزير البترول الأسبق: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر أكثر من ملياري جنيه

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول كانت دائمًا تعمل على توصيل الغاز الطبيعي بالمجان لجميع المنازل، فمنذ عام 2006، تم إدراج بند مهم في الموازنة يتعلق بدعم الوقود، مما أدى إلى إقرار رسوم على توصيل الغاز يتم سدادها بالتقسيط.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أشار كمال إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انفلاتًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما أثر على أسعار مكونات الغاز الطبيعي، حيث تتطلب بعض المكونات مواصفات خاصة لا تتوفر في المنتجات المحلية ويتم استيرادها من الخارج.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز تصل إلى 400 جنيه، بينما تسعى الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي كبديل لتقليل هذه التكلفة.

وبيّن أن توصيل الغاز يساعد في توفير الكثير من النفقات، حيث يتم توزيع أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميًا، مما يوفر أكثر من 2 مليار جنيه من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

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