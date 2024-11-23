محامي ضحية عمرو دياب: الفيديو المقدم من المطرب لا يثبت اعتداء الشاب عليه

كتبت- داليا الظنيني:

كشف عدنان عبدالمجيد، محامي ضحية الفنان عمرو دياب، عن تفاصيل جلسة المحاكمة التي أُقيمت اليوم، حيث تقدم الشاب باتهام لعمرو دياب بالتعدي عليه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار عبدالمجيد إلى أن الضحية يعاني من حالة اكتئاب شديدة، وترك عمله بسبب التنمر الذي يتعرض له في محيط سكنه.

وأكد أن كل طرف قدّم دفوعه أمام المحكمة خلال الجلسة، معبرًا عن ثقته في العدالة، موضحًا أن الشاب لم يرتكب أي خطيئة، بل كان يرغب فقط في التقاط صورة مع المطرب الشهير، ويبدو أنه من غير المعقول أن يكون الجزاء هو الاعتداء عليه. وأضاف أن الوجه مكرم من الله ويجب احترامه.

وفيما يتعلق ببيان عمرو دياب، قال عبدالمجيد، إن الفنان زعم أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مما يعني اعترافه بأنه ارتكب الواقعة، في حين أن الفيديو المقدم لا يثبت اعتداء الشاب عليه.

كما أشار إلى أن الشاب لم يسبق له التصوير مع عمرو دياب، وأن الفنان اتهم موكله بإصابته بخدوش وكدمات.

وأكد أن والد الشاب، الذي ينتمي إلى الصعيد، شعر بالقلق بعد مشاهدة خبر اعتداء ابنه على جميع المواقع، معبرًا عن استيائه من التنمر الذي يتعرض له ابنه.

واختتم عبد المجيد بأن جلسة اليوم شهدت غياب الطرفين، موكله سعد وعمرو دياب، وهو أمر جائز قانونًا في حكم أول درجة، لكنه في حالة وجود حكم بالحبس على أي طرف، يجب أن يحضر المحكوم عليه أمام المحكمة.

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