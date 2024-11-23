ياسمين الحصري تكشف أسرار لقب والدها

كتب- حسن مرسي:

كشفت ياسمين الحصري، ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، أن لقب "الحصري" هو لقب وليس اسم عائلة، مشيرة إلى أن السبب وراء إطلاق هذا اللقب يعود إلى أن والدها كان مشهورًا بفرش المساجد بـ"الحصير".

وأوضحت ياسمين خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يُعرض على قناة CBC، أن والدها الشيخ محمود خليل الحصري تميز بالجودة والإتقان وحبه لكتاب الله، حيث كان دائمًا يردد أنه خادم للقرآن الكريم.

وأكدت قائلة: "والدي كانت مسيرته منذ ولادته مليئة بالإخلاص والصبر والكرامة وعزة بالله".

وأضافت ياسمين، أن موهبة والدها في تلاوة القرآن الكريم ظهرت منذ صغره، عندما التحق بكتاب القرية لحفظ القرآن. وتذكرت كيف كان يأخذ مصروفه من جدتها، ويمشي على قدميه مسافة 7 كيلو مترات للذهاب إلى المعهد الأزهري، حيث كان يقرأ القرآن أثناء توجهه.

وتابعت: "كان يجلس دائمًا تحت شجرة في القرية يستظل بها وهو يحفظ القرآن، وعندما كبر، كان يتوقف من سيارته ويمشي حتى تلك الشجرة إكرامًا لله وللبقعة الطيبة التي كانت سببًا فيما حققه".

غدًا، تحل ذكرى رحيل الشيخ محمود خليل الحصري، الذي غادر عالمنا في 24 نوفمبر من عام 1980، ليكون قد مضى 44 عامًا على رحيل أحد أعلام دولة التلاوة المصرية.





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