اتحاد المستثمرين: إعادة افتتاح النصر للسيارات خطوة إيجابية نحو استعادة نشاط الصناعة

كتب- حسن مرسي:

وصف أسامة حفلية، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إعادة افتتاح شركة النصر للسيارات، واصفًا الحدث بأنه خطوة إيجابية نحو استعادة نشاط صناعة السيارات في مصر.

وقال حفلية خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور: "شركة النصر للسيارات تمثل علامة فارقة في تاريخنا، والجيل الذي عاصرها يعتز جدًا بسياراتها التي تركت بصمة مميزة في السوق المصري."

وأضاف أن إعادة تشغيل الشركة الأم يمثل دفعة قوية للصناعة المحلية، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بداية لنهضة جديدة في صناعة السيارات بمصر.

كما أشار إلى أن الأجيال الحالية ربما لا تدرك أهمية شركة النصر أو منتجاتها مثل سيارات النصر 128 و125، والحافلات التي كانت من أبرز معالم الطرق المصرية.

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