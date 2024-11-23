ارتفاع الأمواج وأجواء باردة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيريًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد.

وقالت الأرصاد أن البلاد تشهد غد الأحد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (٤-٥) درجات على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء تزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقعت اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لذا وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين حيث يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من (٤ ـ ٦)م وعلى الأحمر (٣-٤ )م.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الأرصاد نصائح للمواطنين، حيث شددت على ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وعدم القيام نهائيًا بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.