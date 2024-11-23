اضطراب الملاحة وأمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة علي شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة علي جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات على أغلب الأنحاء.



وعن حالة البحر المتوسط، يتوقع أن يكون مضطربا جدا ارتفاع الأمواج ( 4 : 6 متر) اما البحر الأحمر فهو مضطرب أيضا ارتفاع الأمواج ( 3: 4 متر).

كما أشارت إلى هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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