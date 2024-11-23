"القومي للمرأة" يُنظم فعاليات اللقاء التنسيقي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وقد شهد حضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.

وشهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائى لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية (للمرأة والفتاة التي تتعرض للعنف) والذي يُعد مرجعا مهمًا لمقدمي الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة، على أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الإحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف وشددت على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها خاصة وأن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.

فيما أستعرضت مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التي يقدمها المركز لتمكين المرأة اقتصاديًا وتطرقت إلى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.

وأكدت سالي ذهنى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات بإعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى فهم إحتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات، لافتة إلى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن إستخدامها بشكل يهدد سلامتهن.

وأوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني، أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التى تتعرض للعنف حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.

وأكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ إفتتاحها عام 2021 حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والعلاجي وكذلك التثقيف الصحي الذى تقدمه هذه الوحدات.

وعرضت منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية والدعم المقدم للنساء والفتيات والتطور الذى شهدته هذه الوحدات.

يذكر أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع 'الصحة النفسية لضحايا العنف و الرعاية الذاتية لمقدمى الخدمات الصحية".

ومن الجدير بالذكر أن وحدات المرأة الأمنة متواجدة بمحافظات (القاهرة، بنها، أسيوط، المنصورة، المنيا، قناة السويس، الدقهلية، الإسكندرية، الزقازيق، الغربية، بني سويف، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، كفر الشيخ).