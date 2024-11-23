محافظ الجيزة يلتقي عددًا من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة

كتب- محمد أبو بكر:

التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم بديوان عام المحافظة 41 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية؛ لمناقشة مشروع التخرج المقدم منهم بشأن تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات المحلية التابعة له من خلال دراسة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية المقترحة المقدمة منهم.

تفاصيل لقاء محافظ الجيزة عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة

واستمع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، للدراسة الأكاديمية المقدمة من الطلاب التي رصدت الوضع الراهن لمركز ومدينة البدرشين ووضع رؤية مستقبلية لكون مدينة البدرشين تتمتع بوجود عدد من المزارات والمناطق الأثرية التي تميزها عن غيرها وبها العديد من القري المنتجة التي يعمل قاطنيها بالحرف اليدوية والتراثية.

وناقش محافظ الجيزة، مع الحاضرين، عناصر الدراسة التي تم إعدادها والتي تهدف لتنشيط السياحة والاستغلال الأمثل للمحاصيل الزراعية الموجودة بها بهدف زيادة إنتاجيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بأقل التكاليف والارتقاء بمجالات الصناعات الحرفية اليدوية الموجودة التي تسهم في إحداث تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل إلى جانب تعزيز مجالات الصناعة وخاصة مع وجود عدد من المحاجر بها التي تخدم الصناعات المختلفة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم لاكمال الدراسة.

وأعرب أعضاء هيئة التدريس والطلاب، عن سعادتهم لترحيب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بفكرة المشروع والرؤية المستقبلية المقترحة بشأن تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات التابعة لها.

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