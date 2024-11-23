محافظة القاهرة تشارك في الاجتماع الإقليمي للمدن الإبداعية في الدول العربية

كتب- محمد نصار:

تابع إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مشاركة محافظة القاهرة، في أعمال الاجتماع الإقليمي للمدن الإبداعية في الدول العربية الذي عقد بمدينة تطوان بدولة المغرب برعاية منظمتي اليونسكو والألكسو، وذلك في إطار انضمام مدينة القاهرة لشبكة المدن الإبداعية باليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان السبت، إلى أن المحافظة حرصت على المشاركة في أعمال الاجتماع الذي ناقش عدة قضايا تخص الثقافة ونشرها من خلال الصناعات الإبداعية والثقافية بالدول العربية، ومدى تأثيرها على اقتصاد هذه الدول، وكذلك كيفية صون هذه الصناعات الإبداعية من خلال نقلها للأجيال القادمة، وتوعية المجتمع المحلي بهذا الموضوع وتشجيع أصحاب المصالح من المستثمرين على خوض هذا المجال لدعم الاقتصاد.

وأشارت ميرال نبيل، مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، وممثل محافظة القاهرة كمدينة إبداعية، إلى أن الاجتماع الذي عقد على مدار 3 أيام من 19 لـ 21 نوفمبر انتهى إلى عدة توصيات خاصة بكيفية عمل المدن الإبداعية المنضمة إلى الشبكة الدولية لليونسكو على الانتقال من الإبداع إلى الابتكار، وحث العديد من المدن العربية على تقديم الملفات في مجالات متنوعة للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو.

كما تعمل منظمة الألكسو على إطلاق مشروع شبكة المدن العربية المستدامة ومن ضمن مجالاتها تعزيز قوة الثقافة من أجل الاستدامة في مجالات متعددة منها عمل شراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني للاستفادة وللتمكين الاقتصادي.

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