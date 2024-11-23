آخر موعد للتقديم على الحج 2025.. السياحة والجمعيات الأهلية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار عن آخر موعد للتقديم على برامج الحج السياحي 1446هـ- 2025م، وذلك بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 2025.

آخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي 2025

وَفق ضوابط الحج 2025، فإن موعد تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدأ منذ الأربعاء 20 نوفمبر الجاري ويستمر لمدة شهر حتى الجمعة 20 ديسمبر 2024.

موعد إجراء قرعة الحج 2025

تم تحديد موعد إجراء قرعة الحج 2025 العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 1446هـ- 2025 للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ- 2025م.

ووَفق بيان "التضامن"، فإن آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية 2025 سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وخصصت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التقديم على حج التضامن 2025

يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين جميع الشروط، التقدم بطلباتهم إلكترونيًّا من خلال البوابة الموحدة للحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكترونية المحددة من قِبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

شروط أداء الحج 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط أداء الحج 1146هـ- 2025، الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم؛ ومنها:

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، حيث لا تقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

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