التشغيل مطلع صيف 2025.. توجيهات جديدة لوزير الكهرباء بشأن محطة الربط المصري- السعودي

كتب- محمد صلاح:



تفقدَ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية إلى محطة الربط المصري- السعودي جهد 500 كيلو فولت، تيار مستمر، بمدينة بدر؛ أعمالَ تركيب المحولات بالمحطة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية.

جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومشاركة مديري المشروع، والاستشاري، ومسؤولي الشركات القائمة على التنفيذ، وفريق العمل المسؤول عن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي بقدرة 3000 ميجاوات.

محطة الربط المصري- السعودي

استعرض عصمت الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، في إطار مخطط تشغيل الخط وربطه مع الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال، ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج في مناطق المرتفعات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى في مسار خط الربط.



ووجه وزير الكهرباء بتذليل كل العقبات والمعوقات، مطالبًا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل مطلع الصيف المقبل، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع خط الربط المصري- السعودي، واجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالشركات القائمة على التنفيذ لمتابعة المستجدات.

وأكد عصمت وجود رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مشيرًا إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد في شركات التوزيع، موضحًا استمرار المتابعة الميدانية لإنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتَي البلدَين؛ بما في ذلك تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في مصر والسعودية، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة، موضحًا أن هذا المشروع يعد ربطًا بين أكبر شبكتَين كهربائيتَين في المنطقة، ونواة لربط كهربائي عربى شامل في المستقبل، وفتح المجال لسوق عربية مشتركة في مجال الكهرباء والطاقة، وهو ما يؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدَين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية والزيارات المستمرة لمختلف مواقع العمل، وفي ضوء الخطة العاجلة وبرنامج عمل الوزارة، والمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي، وتأكيد الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية، مطلع الصيف المقبل، وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

وجدير بالذكر أن المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ؛ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً، وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

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