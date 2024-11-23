"الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجاتها في الملتقى الصناعي ومعرض القاهرة الدولي للأخشاب

كتب- محمد سامي:

قال محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن شركات الإنتاج الحربي ستشارك خلال الفترة المقبلة بمختلف منتجاتها المدنية في العديد من المعارض المهمة التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.

وأضاف "صقر"، أنه سيتم المشاركة في "الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة" للمرة الثالثة على التوالي، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمقام خلال الفترة من (25 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري)، بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي وهي: (مسبوكات مختلفة - عبوات الصفيح المعدنية - مزيل رواسب بارود - زيت السلاح - رش ضغط الهواء - أفران - محركات - كابلات - بويات - الأسبريهات - الرداخات - أقراص الوقود الجافة - أجهزة إطفاء الحريق - جنوط - الباب المعدني المقاوم للحريق - ماكيت المستشفى الميداني - ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي والعبوات الكرتونية - بطاريات سيارات - جهاز توليد المياه من الهواء).

وتدعو وزارة الإنتاج الحربي، جميع المعنيين للمشاركة والاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من خلال المعرض.

كما أشار المتحدث الرسمي للإنتاج الحربي، إلى أن شركتي "شبرا للصناعات الهندسية وحلوان للآلات والمعدات"؛ ستشاركان في معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات، والمقام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، وتتمثل المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض في (محركات - شفاط - رول أب لماكينة فرم ونشارة الخشب - رول أب ماكينات النجارة - بروشورات لمعدات النجارة).

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