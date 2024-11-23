انطلاق فعاليات الندوة الإقليمية حول الحد من عقوبة الإعدام

كتب- محمد نصار:

انطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات حلقة النقاش الإقليمية حول الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ويشارك في فعالياتها 60 مشاركة ومشاركًا من 11 دولة عربية.

وفي افتتاح أعمال الورشة، أكدت مها البرجس، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه لا بد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.

عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام

في كلمته، أشار رئيس المنظمة علاء شلبي، إلى أن 160 دولة من بين 193 دولة أعضاءً في الأمم المتحدة قد ألغت أو علقت اختياريًا تنفيذ العقوبة، وأن الأمر ليس استثنائيًا للمنطقة العربية، حيث 3 دول عربية علقت اختياريًا تنفيذ العقوبة، ويجب استلهام دروس تجاربها.

ودعا "شلبي"، لتجنب التفكير العربي بحساسية مفرطة عند مخاطبة إشكاليات عقوبة الإعدام، بل من الضروري أن نستفيد عربيًا بتجاربنا الذاتية، وأن نناقش قضايانا بمبادرة منا.

وتمتد فعاليات الحلقة إلى الغد، وتضم 5 جلسات عمل يجرى خلالها تبادل التجارب والدروس المستفادة، وتقديم حلول وبدائل تمهيدًا لعقد حلقات نقاش على المستويات الوطنية بما يسهم في تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها فعليا على أشد الجرائم غلظة.

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