برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي أوصل الجنيه إلى قيمته السوقية وجذبَ الاستثمارات الأجنبية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

أشار "محسب" إلى أن برنامج الإصلاح أسهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف؛ وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضًا إصلاحَ دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام؛ ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضًا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرًا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى؛ لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، والصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، وكذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيطًا طويلَ الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدًا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية والإقليمية، فضلًا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد النائب على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددًا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًّا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلًا عن تنامي الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.

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