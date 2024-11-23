وزير الثقافة يشهد ختام الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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كتب- محمد شاكر:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصري، ختام فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تم خلال الحفل تكريم الفائزين بجوائز المهرجان، التي شملت مشاركات محلية ودولية مميزة.

جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

- جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم: "العام الجديد الذي لم يأتِ أبدًا"، إخراج بوجدان موريشانو (رومانيا).

- جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج: ناتاليا نزاروفا عن فيلم "طوابع بريد" (روسيا).

- جائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثانٍ: بيدرو فريري عن فيلم "مالو" (البرازيل).

- جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو: فيلم "فيتوريا" (إيطاليا)، سيناريو أليساندرو كاسيجولي وكيسي كوفمان.

- جوائز التمثيل:

- أفضل ممثل: ليي كانج شنج عن دوره في فيلم "قصر الشمس الزرقاء" (الولايات المتحدة)، وماكسيم ستويانوف عن فيلم "طوابع بريد" (روسيا).

- أفضل ممثلة: ألينا خويفانوفا عن فيلم "طوابع بريد" (روسيا) ويارا دي نوفايس عن فيلم "مالو" (البرازيل).

- جوائز الإسهام الفني:

- نهى عادل عن فيلم "دخل الربيع يضحك" (مصر).

- نجمى سنجاك عن فيلم "آيشا" (تركيا).

الجوائز العربية:

- جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي: فيلم "حالة عشق" (إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، لبنان، المملكة المتحدة، والكويت).

- جائزة صلاح أبو سيف لأفضل مخرج: نهى عادل عن فيلم "دخل الربيع يضحك" (مصر).

- جائزة يوسف شريف رزق الله لأفضل سيناريو: لؤي خريش وفيصل شعيب عن فيلم "أرزة" (إخراج ميرا شعيب).

جوائز خاصة:

- جائزة هنري بركات للإسهام الفني: فيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل.

- أفضل فيلم وثائقي طويل: فيلم "أبو زعبل 89" (مصر-ألمانيا) وفيلم "حالة عشق".

- أفضل فيلم فلسطيني: فيلم "أحلام كيلو متر مربع" (إخراج قسام صبيح).

وشهدت الدورة الخامسة والأربعون عرض حوالي 190 فيلمًا من 72 دولة، منها 37 عرضًا عالميًا أوليًا و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعكس تنوعًا فنيًا وجغرافيًا ثريًا.

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