نشرة التوك شو| رأي الشرع والقانون في ترويج زيدان للمراهنات وخطر يهدد الشباب في الجيم

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

طبيب شرعي: مخدر GHB خطر يهدد الشباب في صالات الجيم

كشفت الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب في قصر العيني، عن مخاطر مخدر الـ GHB، المعروف أيضًا بمخدر الاغتصاب، والذي أثار جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة بعد ضبط بلوجر شهيرة وشخص أجنبي بحوزتهما 180 لترًا من هذا المخدر.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضحت شيرين غالب أن الـ GHB هو مادة عديمة اللون والطعم، ويُستخدم بشكل غير قانوني في النوادي الليلية والرياضية.

رأي الشرع والقانون في ترويج محمد زيدان لإحدى شركات المراهنات

الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، على اشتراك اللاعب محمد زيدان في الترويج لإحدى شركات المراهنات.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، أكد أن المراهنات نوع من أنواع المقامرة المحرمة شرعًا، والإشتراك في الترويج لتلك التطبيقات يأثم فاعله ويتحمل وزر خسران أموال من تم تضليلهم من خلاله.

استشاري يوضح التأثيرات الصحية المدمرة لمخدر GHB

كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة والتخلص من السموم والديتوكس، عن مخاطر مخدر الـ GHB، المعروف أيضًا بمخدر الاغتصاب، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بعد ضبط بلوجر شهيرة وشخص أجنبي بحوزتهما 180 لترًا من هذا المخدر.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور وائل صفوت أن الـ GHB هو مادة عديمة اللون والطعم يمكن أن تكون سائلة أو مسحوقًا.

مصطفى بكري: الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنًا في المستقبل القريب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تواصل جهودها للحفاظ على وحدة الدول العربية وأمنها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، تعمل بجدية على حل الأزمات التي تواجه دولًا شقيقة مثل ليبيا، السودان، وفلسطين، رغم التحديات الداخلية والخارجية.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي هو قائد وطني شريف ونزيه، وأنا على يقين أن التاريخ سينصف دوره الكبير، رغم محاولات الخيانة والتآمر التي يواجهها من الداخل والخارج".

حسام موافي يشرح أنواع اليمين وحكم كسرها

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أنواع اليمين في الشريعة الإسلامية وأحكام كفارتها، موضحًا الفرق بين الأنواع المختلفة ومدى ارتباطها بالأحداث الماضية أو المستقبلية.

جاء ذلك خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، حيث أوضح أن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

كتل هوائية شمالية باردة.. الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد تحسنًا واستقرارًا ملحوظًا في معظم محافظات الجمهورية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار وغياب السحب المؤثرة.

وأشارت غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى أن وجود بعض الكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل العظمى اليوم في القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، مما يعكس الطقس الخريفي الدافئ الذي يسود معظم المناطق.