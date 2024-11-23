قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على الفئات المعفاة من مصروفات المدراس والجامعات

كتب- عمرو صالح:

تضمن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافقت عليه لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال الأيام الماضية، والمنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة عددًا من الإعفاءات لأبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

ونصت المادة (٢٢) بأن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة

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