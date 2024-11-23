حدث في منتصف الليل| التأثيرات الصحية المدمرة لمخدر GHB.. والأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
استشاري يوضح التأثيرات الصحية المدمرة لمخدر GHB
كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة والتخلص من السموم والديتوكس، عن مخاطر مخدر الـ GHB، المعروف أيضًا بمخدر الاغتصاب، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بعد ضبط بلوجر شهيرة وشخص أجنبي بحوزتهما 180 لترًا من هذا المخدر.
حسام موافي يشرح أنواع اليمين وحكم كسرها
تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أنواع اليمين في الشريعة الإسلامية وأحكام كفارتها، موضحًا الفرق بين الأنواع المختلفة ومدى ارتباطها بالأحداث الماضية أو المستقبلية.
اعرف رقم حياتك.. جمال شعبان يطالب المتابعين بإجراء هذه الفحوصات الطبية
دعا الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا، متابعيه على صفحته الشخصية "فيسبوك"، بإجراء
اضطراب بحركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذريًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من حالة طقس الساعات المقبلة لا سيما حركة الملاحة البحرية.
الرقابة الإدارية تضبط شخصًا مارس الاختراق والتصيد الإليكتروني.. وتوجه رسالة للمواطنين
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
بعد إقبال المواطنين.. وزير التموين يعلن استمرار سوق اليوم الواحد بمدينة نصر
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة، من كل اسبوع استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة. يأتى هذا القرار ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية
استشاري يوضح التأثيرات الصحية المدمرة لمخدر GHB
كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة العامة والتخلص من السموم والديتوكس، عن مخاطر مخدر الـ GHB، المعروف أيضًا بمخدر الاغتصاب، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بعد ضبط بلوجر شهيرة وشخص أجنبي بحوزتهما 180 لترًا من هذا المخدر.
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