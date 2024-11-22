رأي الشرع والقانون في ترويج محمد زيدان لإحدى شركات المراهنات

كتب- حسن مرسي:

الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، على اشتراك اللاعب محمد زيدان في الترويج لإحدى شركات المراهنات.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، أكد أن المراهنات نوع من أنواع المقامرة المحرمة شرعًا، والإشتراك في الترويج لتلك التطبيقات يأثم فاعله ويتحمل وزر خسران أموال من تم تضليلهم من خلاله.

وشدد العالم الأزهري على أن المروج لتلك الشركات يجب أن يلاحق قانونيًا، مشيرًا إلى أن القانون المصري اتسق مع الشريعة الإسلامية في تحريم تلك الأفعال.

هل يعاقب محمد زيدان قانونًا لترويجة لشركة مراهنات؟

من جانبه أوضح المستشار محمد قطب، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واشتراك محمد زيدان في الترويج لإحدى شركات المراهنات لا يعاقب عليه القانون المصري.

وأشار المستشار القانوني، أن انتشار شركات وتطبيقات المراهنات بات واضحًا بصورة ملفتة خلال القترة الماضية من خلال الاستعانة بالنجوم، مؤكدًا أن شركات المراهنات ليس لها مقرات في مصر ومن الصعب على يقع فريسة لها أن يسترد أمواله.

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