مصطفى بكري: الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنًا في المستقبل القريب

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تواصل جهودها للحفاظ على وحدة الدول العربية وأمنها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، تعمل بجدية على حل الأزمات التي تواجه دولًا شقيقة مثل ليبيا، السودان، وفلسطين، رغم التحديات الداخلية والخارجية.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي هو قائد وطني شريف ونزيه، وأنا على يقين أن التاريخ سينصف دوره الكبير، رغم محاولات الخيانة والتآمر التي يواجهها من الداخل والخارج".

تفاؤل بالمستقبل الاقتصادي

وأضاف بكري أن مصر قادرة على تجاوز كافة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني سيشهد تحسنًا في المستقبل القريب، وستنعكس هذه التحسينات على حياة المواطنين. وقال:

"أبشروا يا مصريين، الخير قادم. لن يكون هناك مكان للفاسدين أو المتخاذلين، والمصريون أصبحوا أكثر وعيًا ولن ينخدعوا مرة أخرى".

ووجه بكري رسالة دعم للرئيس السيسي، قائلاً: "سيادة الرئيس، هون على نفسك. نحن نقف خلفك وسنظل ندعمك. ورغم الصعوبات التي نواجهها جميعًا، نحن على ثقة بأن الأزمة الراهنة ستنتهي بحكمتك وقيادتك".

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