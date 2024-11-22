اعرف رقم حياتك.. جمال شعبان يطالب المتابعين بإجراء هذه الفحوصات الطبية

كتب- عمرو صالح:

دعا الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا، متابعيه على صفحته الشخصية "فيسبوك"، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على حالتهم الصحية وعدم إصابتهم بالأمراض المزمنة معتبرا أن أرقام تلك الفحوصات أرقام حيوية في حياة الإنسان ومفاتيح الصحة والحياة على حد تعبيره.

وقال "شعبان" في منشور عبر صفحته الشخصية: اعرف رقمك، رقمك حياتك، مش رقم الموبايل ولا حساب البنك ولا الرقم القومي، لكن هناك أرقام حيوية مهمة نهملها وهي مفاتيح الصحة والحياة.

أوضح شعبان، فهناك ضغط الدم (الضغط المثالي ١٢٠/٧٠، ولا يزيد عن ١٤٠/٩٠، لا يقل عن ٩٠/٦٠)، والنبض (من ٦٠ إلى ١٠٠ نبضة في الدقيقة وانت قاعد مسترخي غير منفعل)، محيط البطن (الكرش) لا يزيد عن (٩٠ سم للسيدات ولا يزيد عن ١٠٠ سم للرجال)، مشيرا إلى أن الوزن المثالي (تقريبا الطول نطرح منه ١٠٠)، والكولسترول (منخفض الكثافة LDL أقل من ١٠٠ وكلما كان أقرب إلى 70 أفضل)، والسكر (الصايم لا يزيد عن ١٠٠، من ١٠٠ الى ١٢٥ أنت مشروع مريض سكر، السكر التراكمي أقل من ٦ ونص ولو أقل من ٦ ذاك أفضل).

وأشار شعبان إلى أن الهيموجلوبين (لا يقل عن 13 للرجال ولا يقل عن 12 للسيدات)، مؤكدًا أن هذه أهم أرقام وهناك أرقام أخرى مهمة نتناولها في بوست آخر.

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