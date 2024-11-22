اضطراب بحركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب-عمرو صالح:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذريًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من حالة طقس الساعات المقبلة لا سيما حركة الملاحة البحرية.

وقالت الهيئة في منشور لها إن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية ونشاط لحركة الرياح الشمالية على الشواطئ البحر المتوسط حيث تبلغ سرعة الرياح ما بين(65 : 80 كم /س) ويصل ارتفاع الموج إلى (4- 5 م) .

وتابعت الهيئة: كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر لتصل إلى(60:70 كم/س ) لتتراوح ارتفاع الأمواج ما بين (3- 4 م).

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