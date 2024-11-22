بحضور سامح شكري ونبيلة مكرم.. وزير البترول الأسبق يحتفي بزفاف ابنته

وزير الأوقاف: سيناء ذات قيمة جليلة و عميقة في وجدان كل مصري

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة على تقديم واجب التهنئة للمهندس طارق الملا وزير البترول الأسبق بحفل زفاف ابنته الذي أقيم أمس الخميس، بأحد المناطق القريبة من منطقة الأهرامات بإحياء الفنان عمرو سعد.

وكان أبرزهم سامح شكري وزير الخارجية الأسبق وأسامه هيكل وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام وعمرو الجارحي وزير المالية الأسبق وأشرف سالمان وزير الإستثمار الأسبق ونبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة .

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