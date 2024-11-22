حدث في 8 ساعات| السيسي يشيد بموقف إسبانيا إزاء القضية الفلسطينية.. والعمل تعلن عن 3 آلاف فرصة بـ8 محافظات

تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إ

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يشيد بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

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وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء ووصلات المياه الخلسة بـ 3 مدن

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، الجمعة، إن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن بني سويف الجديدة، وبدر، والشروق، نفذت حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية

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وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الوفد الروسي سبل تعزيز الخروج بهدف جديد لتمويل المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءًا ثنائيًا مع إيدلجيرييف، رئيس الوفد الروسي ومساعد رئيس الاتحاد الروسي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد لتمويل المناخ متوازن وفعال ومتفق عليه.

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رواتب مجزية وتأمينات.. 3 آلاف فرصة عمل بـ8 محافظات - موعد التقدم والتخصصات

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث أتاحت من 36 شركة قطاع خاص بـ8 محافظات 3088 وظائف مٌتوفرة الآن في عدد من التخصصات منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

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يبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالحصة في الأزهر

أنهت المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، الاستعداد لاستقبال أوراق الراغبين في التقدم للتدريس بالحصة بجميع المعاهد، غدا ولمدة أسبوعين.

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الصحة: خروج مصابي انقلاب أتوبيس رحلات لدير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم

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السلع بأسعار مخفضة.. 18 صورة ترصد افتتاح أسواق اليوم الواحد بحلوان

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حلوان "سوق اليوم الواحد" في منطقة حلوان،

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طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

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