وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي "السرد القصصي والروائي" و"شباب المترجمين"

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كرّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفائزين بمسابقتي "السرد القصصي والروائي (دورة الكاتب الكبير فتحي غانم)" و"شباب المترجمين لعام 2024"، واللتين نظمهما المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، حيث أُقيم الحفل في قاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضور نخبة من الأدباء والمترجمين والمبدعين.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة حرص الوزارة على دعم الطاقات الإبداعية الشابة، قائلًا: "إن هذه المسابقات تعكس التزام الوزارة بتوفير منصة للأدباء والمترجمين الواعدين وتعزيز مكانة الأدب والفكر في إثراء الحوار الثقافي بين الشعوب"، كما أشاد الوزير، بدور الكتاب والمترجمين في إثراء الثقافة الوطنية والعالمية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لتنمية مهاراتهم وتطوير إبداعاتهم.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن هذه المسابقات تسعى لتعزيز الإبداع الأدبي، ودعم الكتاب الشباب من خلال تقديم أعمال تعبر عن قضايا المجتمع، وتشجيع المترجمين على الانفتاح الفكري والتفاعل مع الثقافات العالمية عبر اختيار موضوعات معاصرة ذات أهمية كبرى.

ثم كرم وزير الثقافة الفائزين في مسابقة شباب المترجمين لعام 2024، التي تناولت موضوع «الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات»، حيث كرم أسماء رجب، عن اللغة الإنجليزية، ومحمد أيمن البري، عن اللغة الصينية، وأحمد محمد أحمد إمام، عن اللغة الإيطالية، ومحمد يسري محمد، عن اللغة السواحيلية.

أما في مسابقة السرد القصصي والروائي (دورة فتحي غانم)، فحصلت سوسن حمدي محمد محفوظ، على المركز الأول عن مجموعتها القصصية "ست البنات"، وجاءت نهال جمال عبدالناصر، في المركز الثاني، عن مجموعتها "لا الناهية للأنثى"، بينما فاز محمد محمد أحمد مستجاب، بالمركز الثالث عن مجموعته "قمر زينب".

يذكر أن مسابقة السرد القصصي والروائي، نُظمت تحت إشراف لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، برئاسة منير عتيبة، وتُعقد هذا العام في دورتها التي تحمل اسم الكاتب الكبير فتحي غانم، تكريمًا لإسهاماته الكبيرة في مجال الأدب القصصي والروائي، أما مسابقة شباب المترجمين لعام 2024، فنظمتها لجنة الترجمة بالمجلس، برئاسة الدكتور حسين محمود، وذلك تشجيعاً ودعماً للشباب المبدعين في مجال الترجمة، وتشجيعهم على الانفتاح على الثقافات العالمية.