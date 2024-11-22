كتل هوائية شمالية باردة.. الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد تحسنًا واستقرارًا ملحوظًا في معظم محافظات الجمهورية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار وغياب السحب المؤثرة.

وأشارت غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى أن وجود بعض الكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل العظمى اليوم في القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، مما يعكس الطقس الخريفي الدافئ الذي يسود معظم المناطق.

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن درجات الحرارة في محافظات الصعيد تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية، مما يخلق أجواءً أكثر حرارة، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس.

وأشارت إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية يؤدي إلى تكون ظاهرة الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت غانم إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، من المتوقع أن تؤدي كتل هوائية شمالية باردة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة النهار بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات، حيث من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 22 و23 درجة مئوية.

كما توقعت زيادة فرص سقوط الأمطار في المدن الساحلية خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث يتوقع أن تكون الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.

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