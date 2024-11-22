ورش وعروض فنية في احتفالات عيد الطفولة بـ"ثقافة القاهرة"

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قدم فرع ثقافة القاهرة عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، احتفالا بعيد الطفولة، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف نائب رئيس الهيئة الكاتب محمد ناصف، واحتفالات وزارة الثقافة.

وأقام قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات احتفالية بحضور د. ابتهال العسلي مدير عام الفرع، وشوقي سعدان مدير القصر، تضمنت عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال الأسمرات بقيادة المايسترو سعيد توفيق وقدمت مجموعة من الأغاني المتنوعة.

وقدم عرض مسرح عرائس عن "القيم والأخلاق"، ومسابقة ثقافة ترفيهية، بالإضافة إلى حوار بعنوان "كيف تكون مصدر سعادة لأسرتك" قدمته الباحثة منال السيد، كما نفذت مجموعة متنوعة من الورش الفنية، منها ورشة رسم وتلوين، وأخرى لتعليم الكروشيه، تلوين على الجبس، ورشة من الفوم جليتر.

وضمن الاحتفالات المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى، برئاسة لاميس الشرنوبي، أقيمت بقصر ثقافة روض الفرج احتفالية، تضمنت أوبريت "عيد الطفولة" من إخراج محمود عطية، استعراضات العربي محمد، تليه فقرة استعراضية لطلائع الفنون الشعبية بالقصر، بجانب فقرات ترفيهية للأطفال، وعرض عرائس ماريونت، وأراجوز، وتنورة، ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى ورشة رسم حر، ورسم على الوجه، وذلك بحضور د. نجوى أحمد مدير عام إدارة روض الفرج التعلمية، د. سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار الخيرية، محمد الشحات مدير القصر.

وفي السياق نفذ قصر ثقافة المستقبل يوما ثقافيا وترفيهيا للأطفال بحضانة الفردوس، شمل ورشة فنية رسم وتلوين قدمتها ثويبة أحمد، وندوة عن "النظافة الشخصية" تحدثت بها نسرين عبد العزيز مسئول النشاط عن النظافة الشخصية وأهميتها في المحافظة على الجسم من الأمراض، بجانب مسابقة ثقافية للأطفال، وورشة لتعليم فن الكروشيه.

وفي قصر ثقافة السلام أقيمت ورش فنية متنوعة احتفالا بعيد الطفولة، بحضور تلاميذ مدرسة محمد متولي الشعراوي، ومدرسة أملاك الرسمية المتميزة للغات، تضمنت ورشة عمل أشكال من الجبس، عمل أقنعة من الفوم، رسم وتلوين، إكسسوارات من الخرز، بجانب معرض كتب.