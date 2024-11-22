معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمد صميدة، رئيس قسم الشمس بمعهد الفلك، عن موعد شهر رمضان 2025 وعدد الأيام المتبقية.

موعد شهر رمضان 2024

وقال "صميدة"، في تصريحات لمصراوي، إنه يتبقى مائة يوم من الآن على حلول شهر رمضان المبارك، والذي يوافق 1 مارس 2025.

وتعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

موعد الإجازة القادمة وقائمة إجازات 2025

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد الإجازة القادمة، وقائمة إجازات 2025، كما يلي:

ويوافق الأحد 7 يناير القادم 2025، موعد أول إجازة رسمية قادمة للقطاعين العام والخاص.

قائمة مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 أبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973

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