يبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالحصة في الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أنهت المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، الاستعداد لاستقبال أوراق الراغبين في التقدم للتدريس بالحصة بجميع المعاهد، غدا ولمدة أسبوعين.

الأزهر يعلن حاجته للاستعانة بـ (12498) معلم بالحصة

وأعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

وعلى من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يوماً اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/11/2024م ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد محدداً به التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية الذي يرغب التقدم اليها والمستندات الآتية:

المستندات المطلوبة

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.



الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

التخصصات المطلوبة:

معلم مواد شرعية وعربية:

أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

معلم لغة إنجليزية:



أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

معلم رياضيات:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.



الشروط العامة

الاستعانة بالمعلمين في المواد الشرعية والعربية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي أزهري شرعي وعربي.

الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة الى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيـد» ولا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف عن 40 سنة عند الإعلان.

تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفقا لمتطلباتها، وتكون الاستعانة بحسب الأسبقية الواردة في

الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلاً (ماجستير – دكتوراه)، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سناً.



يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين (أساسية/ احتياطية)، كما يجوز التقدم عل مرحلتين (أساسية/ احتياطية).



وكشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات المطبقة بالتربية والتعليم بخصوص الإعلان بالحصة، مشيرا إلى أن قيمة الحصة الواحدة تبلغ 50 جنيها.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الحد الأقصى لعدد الحصص لكل مدرس 20 حصة أسبوعيًا، على أن يتم صرفها شهريا لجميع المقبولين؟.

وأشار المصدر، إلى أنه المقبولين في العمل بالحصة في الأزهر، يتسلمون العمل مع نهاية الفصل الدراسي الأول.

اقرأ أيضًا:

الحج السياحي 2025.. حالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد ظهور نتيجة القرعة

ننشر طلب التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر

تعويضات ضحايا حادث المطرية.. منحة 70 ألف جنيه واستمرار صرف الرواتب

رئيس الوزراء يوجه بدراسة إقرار تنسيق خاص لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2024 لتلافي الغرامات