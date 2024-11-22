رواتب مجزية وتأمينات.. 3 آلاف فرصة عمل بـ8 محافظات - موعد التقدم والتخصصات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث أتاحت من 36 شركة قطاع خاص بـ8 محافظات 3088 وظائف مٌتوفرة الآن في عدد من التخصصات منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

موعد التقديم على فرص العمل

وبشأن موعد التقديم على فرص العمل الجديدة، فإنه يكون شهر نوفمبر 2024، وتكون أماكن التقديم على الوظائف كما يلي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

تخصصات فرص العمل الجديدة والوظائف

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كما يلي:

تخصصات: أخصائي تسويق.

أخصائي موارد بشرية.

مهندس اتصالات.

مهندسين كهرباء جميع التخصصات.

مدير صيانة.

محاسبين.

مشرف تنجيد.

ليدي جارد – إناث.

مشرف عام.

مشرف موقع.

شيف.

أخصائي مشتريات.

بائعين.

مقدم طلبات.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسين ميكانيكا.

إنتاج وجودة.

أعمال إدارية.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

مهن الفندقة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.

وتخصصات أخرى.

أماكن وظائف وزارة العمل الجديدة

وجاءت مناطق فرص العمل الجديدة في في 8 محافظات وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، وأسيوط، والبحر الأحمر.

وضمت نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف وفرص العمل لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية.

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