الصحة: خروج مصابي انقلاب أتوبيس رحلات لدير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات المتجه لدير الأنبا أنطونيوس - آخر طريق الجلالة، مدخل طريق الأنبا أنطونيوس، اتجاه الزعفرانة، قسم غارب

بعد تحسن حالتهم.

كان الحادث أسفر عن إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة تم نقل 31 منهم بواسطة 25 سيارة إسعاف إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، بينما تم اسعاف 21 مصابا بموقع الحادث دون الحاجة لنقلهم للمستشفى.

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