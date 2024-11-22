رواتب تصل لـ 54 ألف جنيه.. فرص عمل بالإمارات - التخصصات والشروط

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن وظائف وفرص عمل متاحة بدولة الإمارات العربية المتحدة برواتب مجزية وعدد من المزايا.

وحددت "العمل"، وفق بيانها، موعد التقديم على وظائف وفرص عمل الإمارات بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024 وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأكدت الوزارة، أن فرص عمل الإمارات مجانية تمامًا بدون أي رسوم أو وسطاء، مٌحذرة المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

تخصصات فرص عمل الإمارات

وجاءت تخصصات فرص عمل الإمارات، كما يلي:

- 3 مُشرف عمال.

- 30 حداد مسلح.

- 30 نجار مسلح.

شروط التقديم على وظائف الإمارات

جاءت شروط التقديم على فرص عمل الإمارات، كما يلي:

- يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 عام.

- سن مُشرف العمال حتى 48 عام.

- سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة .

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الإمارات

جاءت الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الإمارات، كما يلي:

- صورة من جواز سفر ساري.

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

رواتب وظائف الإمارات

وتراوحت رواتب وظائف الإمارات بين 1400 درهم وحتى 4000 درهم، حيث جاءت كما يلي:

- تبدأ من 1400 درهم وهو ما يعادل "18900" جنيه مصري، وتصل إلى 1800 درهم إماراتي وهو ما يعادل "24400" جنيه مصري، وذلك لمهنة حداد ونجار مسلح.

- تبدأ من 3500 درهم إماراتي وهو ما يعادل 47 ألف و300 جنيه مصري، وتصل إلى إلى 4000 درهم وهو ما يعادل 54 ألف جنيه، وذلك لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة.

تفاصيل وشروط وظائف وفرص عمل الإمارات

وجاءت تفاصيل وشروط وظائف وفرص عمل الإمارات، كما يلي:

- وقت العمل 8 ساعات يوميًا.

- ساعات إضافية طبقًا للإنتاجية مع توفير مبيت للعمال.

- مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

-- تأمين طبي.

- مُدة العقد سنتين

خطوات التقديم على وظائف الإمارات

وجاءت خطوات التقديم على فرص عمل ووظائف الإمارات من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" يدويًا، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة لتحديد مواعيد الإختبارات.

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