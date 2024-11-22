169 طن مضبوطات.. محافظ الجيزة: ضبط 2465 قضية تموينية بحملات مباحث التموين

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق.

نتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق الجيزة

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن علي مدار شهر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2465 قضية تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت 169 طن سلع ومواد غذائية و 130717 لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات 1459 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص و عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تضمنت المضبوطات 83 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت "سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل"، بالإضافة إلى 908 قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات 24 طن.

وتمكنت الجهود من ضبط 8 قضايا في مجال البدالين التموينيين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويني وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي 11 طن و 760 كجم و 852 لتر.

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