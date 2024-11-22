الزراعة: موافقات لـ 103 شركات لاستيراد تقاوى بطاطس خلال الموسم الحالي

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، أن اللجنة كانت قد تلقت طلبات لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الزراعى 2024/2025 خلال الفترة من 15/8/2024 إلى 15/9/2024 بإجمالى ( 258 ألف طن ) متمثلة فى ( 105 شركة استيرادية ) وأن اللجنة أصدرت موافقات بالفعل بإجمالى ( 238 ألف طن ) لصالح ( 103 شركة ).

وأشار "عصام "، بحسب بيان وزارة الزراعة، الجمعة، إلى أن آخر ميعاد للشحن من بلد المنشأ هو 23/12/2024 وبالتالى تكون آخر شحنة تصل الموانئ المصرية تقريباً بعد 15:20 يوم من تاريخ أخر شحن من بلد المنشأ.

حجم الوارد الفعلي لتقاوى البطاطس حتى تاريخه

وأضاف رئيس لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، أن الوارد الفعلي لتقاوى البطاطس حتى تاريخه "32 ألف طن " وبالتالي من المبكر الحديث حول أسعار التقاوى هذا الموسم حيث لم تصل الكمية بالكامل ومن المتوقع أن لا تقل عن ( 135 ألف طن ).

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن وزارة الزراعة متمثلة فى الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقوم بضبط السوق بالنسبة لتقاوى البطاطس حيث أعلن عن أسعار هذا الموسم لصغار المزارعين بحوالى ( 69.5 ألف جنيه / طن )

وناشد الدكتور أحمد عضام، المزراعين، بعدم التكالب على شراء تقاوى البطاطس في الوقت الحالي حيث أن حجم المستورد الفعلي لم يتكشف بعد، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمراقبة ومتابعة أسواق مستلزمات الإنتاج والعمل على توفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تكلفة المنتج النهائي للمواطنين

اقرأ أيضًا:

تعرف على أسعار الحج السياحي 2025 البري

انخفاض 4 درجات وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟

"من هم المختلون نفسيًّا؟".. محمد صلاح يثُير الجدل بكتاب "محاط بالحمقى"