طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس بدءًا من الأحد القادم تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاطًا للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة على البحر المتوسط مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى اليوم

وتكون درجات الحرارة العظمى وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 29 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أسعار الحج السياحي 2025 البري

انخفاض 4 درجات وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟

"من هم المختلون نفسيًّا؟".. محمد صلاح يثُير الجدل بكتاب "محاط بالحمقى"