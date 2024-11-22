نشرة التوك شو| عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل والموعد المتوقع بصرف شريحة قرض صندوق النقد المقبلة

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

62 جنيها شهريًا.. متحدث البترول يكشف تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل

كشف المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل

وأضاف "عاطف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه وما يتحمله المواطن 5200 جنيه والباقي تتحمله الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

متى ستصرف مصر شريحة قرض صندوق النقد المقبلة؟

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن لجنة صندوق النقد الدولي أنهت مهمتها في مصر اليوم.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن الفريق استحسن عددًا من الإجراءات التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعطي تلميحات ولا تصدر قرارات.

عميدة طب أسنان الأزهر توضح أسباب التسوس المبكر لأسنان الأطفال

قالت الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن الأسنان اللبنية فى الأطفال تبدأ في الظهور عادة من سن 6 أشهر تقريبًا، وتستمر في التغير حتى سن 12 عامًا، حيث تبدأ الأسنان الدائمة في الظهور، خاصة في سن 12 عامًا، وقد يستمر بعض ظهور الأسنان الدائمة حتى سن 16 عامًا، مثل الضرس العقل."

ياسمين عز تدعو الزوجات للانبهار بإنجازات أزواجهن

طالبت الإعلامية ياسمين عز، السيدات المتزوجات، بالانبهار بأي شيء يفعله أزواجهن، وأيضًا بالأشياء التي لا يفعلونها.

في برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "mbc مصر"، أكدت ياسمين أن على الزوجات إظهار التقدير والاحترام لجهود أزواجهن.

خالد الجندي: القرآن والسنة وضعتا أسسًا واضحة في التعامل مع العقود والعهود

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمجلة "وقاية"، الصادرة عن وزارة الأوقاف المصرية لمواجهة التفكك الأسرى فى المجتمع، لافتا إلى أنها تسهم بشكل كبير فى مواجهة المشكلات الأسرية فى المجتمع.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، إنه تحدث في مقال له فى المجلة عن أهمية مفهوم "عقد الاتفاق" بين الأبناء والآباء، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس مجرد مصطلح حديث، بل هو مستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث يشمل تربية الأبناء وتنشئتهم على قيم وأخلاقيات تؤسس لعلاقة منضبطة ومتوازنة معهم.

ضباط القوات المسلحة يؤكدون أمام الرئيس السيسي استعدادهم لتنفيذ أي مهمة

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الضباط وقادة القوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع عدة قضايا تتعلق بالشأن العام والأوضاع الداخلية في البلاد.

ركز الاجتماع على جهود القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

أميرة بدر عن الاعتداء على الطفلة سلمى في حضانة الغربية: "الموضوع تجاوز كل الحدود"

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة الاعتداء بالضرب على الطفلة سلمى في إحدى الحضانات الخاصة بمحافظة الغربية، معبرة عن استنكارها الشديد لهذه الحادثة المؤلمة.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام" على قناة النهار، قالت بدر: "لا فائدة، والموضوع تجاوز كل الحدود، هناك أشخاص نزع الله من قلوبهم الرحمة.

أستاذ اقتصاد: الإشادة الدولية بنهج مصر الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين

أشار الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إلى أن الإشادة الدولية بنهج مصر الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي مداخلة له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أكد عنبر أن مصر بذلت جهودًا كبيرة على جميع الأصعدة للوصول إلى المرحلة الحالية، مما يمكّنها من جني ثمار التنمية الاقتصادية ويعزز من توطين الصناعة داخل البلاد، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة التي تعاني من حالة من عدم اليقين نتيجة التداعيات الاقتصادية.