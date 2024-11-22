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بعد موافقة البرلمان.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

07:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

مجلس النواب

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كتب-عمرو صالح:

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب، عقوبات صارمة للاجئ حال ممارسته نشاطًا يمس الأمن القومي.

ونصت المادة (۳۸) على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون.

كما نصت المادة ٢٩: يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أوالاتحاد الإفريقي أوجامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

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مجلس النواب حظر أي نشاط يمس الأمن القومي مشروع قانون لجوء الأجانب عقوبات صارمة
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