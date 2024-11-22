انخفاض 4 درجات وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الجمعة والسبت 23 نوفمبر طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على معظم الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأحد 24 نوفمبر انخفاضًا بقيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 4:3 درجات على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح مما يزيد الإحساس بالبرودة واضطراب بحركة الملاحة على البحر المتوسط مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وبداية من الإثنين 25 وحتى الأربعاء 27 نوفمبر من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يعطي الإحساس بالبرودة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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