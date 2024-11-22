تعرف على أسعار الحج السياحي 2025 البري

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن أسعار الحج السياحي 1446هـ - 2025 البري، وذلك بعد اعتمادها الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

أسعار الحج السياحي 2025 البري

ويرصد "مصراوي"، أسعار أسعار الحج السياحي 1446هـ - 2025 البري، خلال السطور التالية، كما يلي:

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي 2025: تبدأ من 225 ألف جنيه بدون تذكرة طيران

ضوابط سكن الحجاج 2025

وجاءت ضوابط سكن الحجاج 2025، كما يلي:

- تتولى لجان الوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة السياحية والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وتحرير نموذج الكتروني للمعاينة بذلك عقب استيفائه ميدانياً.

- فيما يخص الفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانيًا وفقًا لنموذج المعاينة الصادر في حينه وتحرير نموذج إلكتروني للمطابقة جديد وفقًا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة يسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدنية الثورة، وفي كل الأحوال يكون المسكن مدرج على المسار الإلكتروني السعودي.

- السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني - دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة - وتفويض الغرفة في ذلك "شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة والمتواجدة بالأراضي السعودية".

- يتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات إمتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.

- ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد "١٢٥٠" متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأكل للمستوى الاقتصادي والبري.

- أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة "4000 متر" من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.

- أقصى مسالة مسموح التسكين بها بالمدينة الثورة "1250" متر من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شائل باص من وإلى الحرم المكان للسكن الواقع بعد 1000 متر.

- يسمح بتسكين الحجاج بالمناطق الجديدة التي بها خدمات ولم يتم معاينتها من قبل شريطة اعتمادها من قبل لجان المعاينة بالوزارة.

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