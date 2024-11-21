رئيسة "القومي للمرأة" تشارك في الاجتماع التنسيقى لمناقشة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقى الوطني على المستوى الوزاري لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023/2027، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل وممثلي وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت المستشارة أمل عمار، خلال كلمتها على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة خاصة فى ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وإدماج احتياجاتها في كافة المخرجات.

كما أكدت رئيسة المجلس، على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة قائلة: "نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود و التعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للإطار الإستراتيجي لدعم تحقيق الإقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحد من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".

وشهد الاجتماع تقديم كل من الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة رانيا المشاط خالص التهانى إلى المستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد داعين إلى ضرورة استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية وكذلك ملف تنمية الأسرة والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.