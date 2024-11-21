عميدة طب أسنان الأزهر توضح أسباب التسوس المبكر لأسنان الأطفال

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن الأسنان اللبنية فى الأطفال تبدأ في الظهور عادة من سن 6 أشهر تقريبًا، وتستمر في التغير حتى سن 12 عامًا، حيث تبدأ الأسنان الدائمة في الظهور، خاصة في سن 12 عامًا، وقد يستمر بعض ظهور الأسنان الدائمة حتى سن 16 عامًا، مثل الضرس العقل."

وأضافت عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، خلال حوارها ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس": "لكن يجب على الأمهات أن يتابعوا نمو أسنان أطفالهم بشكل جيد، لأن تأخر ظهور الأسنان أو عدم ظهورها في الوقت المتوقع قد يشير إلى مشكلة، مثل وجود الأسنان الدائمة تحت الأسنان اللبنية التي قد تكون عائقًا، في هذه الحالة، يمكن للطبيب أن يحدد المشكلة من خلال الأشعة، وعادة ما تُظهر الأشعة وجود الأسنان الدائمة أسفل الأسنان اللبنية."

وأوضحت أنه في بعض الحالات، تكون اللثة سميكة جدًا بحيث يصعب على الأسنان الدائمة أن تخرج، وفي هذه الحالات قد يلجأ الطبيب لاستخدام أدوات معينة لمساعدة الأسنان على الظهور بشكل أفضل، لافتة إلى أنه من الضروري أن تكون الأمهات حريصات على متابعة هذا الأمر، لأن التربيه والتوعية تبدأ من سن مبكرة جدًا.

وقالت: "الكثير من الأمهات يلاحظن أن الأسنان الدائمة تبدأ في الظهور خلف الأسنان اللبنية، وهذا أمر طبيعي جدًا، حيث أن الجذر الخاص بالأسنان اللبنية يبدأ في التآكل تدريجيًا حتى يسقط بشكل طبيعي، بينما تواصل الأسنان الدائمة نموها خلفها، لا داعي للقلق، فهذا أمر طبيعي تمامًا."

أما بالنسبة للعناية بالأسنان منذ الصغر، قالت: "من المهم أن تهتم الأمهات بصحة فم أطفالهن حتى قبل ظهور أسنانهم، إذا كان الطفل يرضع ليلاً، يجب على الأم تنظيف فمه بعد الرضاعة باستخدام قطعة شاش مبللة بالماء لإزالة بقايا اللبن، لأن بقاء اللبن في الفم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تكون تسوسات مبكرة"

وأوصت بتوفير فرشاة أسنان خاصة للأطفال بمجرد ظهور أسنانهم، وأن تبدأ الأمهات في تعليم أطفالهن كيفية العناية بأسنانهم من سن مبكرة، حتى لو كانت الأسنان صغيرة، يجب أن نعلم أطفالنا غسل أسنانهم بشكل صحيح. هذا يشمل استخدام فرشاة أسنان صغيرة وطريقة التنظيف الصحيحة."