"من هم المختلون نفسيًّا؟".. محمد صلاح يثُير الجدل بكتاب "محاط بالحمقى"

كتب- محمد شاكر:

واصل اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، نشر مقتطفات من أبرز الكتب التي يحرص على قراءتها، وذلك عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وكان آخرها صورة من كتاب "محاط بالحمقى"، للكاتب توماس إريكسون.

وأثار صلاح الجدل، بعدما نشر صورة من فصل بعنوان "من هم المختلون نفسيًّا؟".

ووفقًا لِما جاء في هذا الفصل، يقول إريكسون: "أظهرت الأبحاث أن غالبية القرارات البشرية تستند إلى عوامل عاطفية، وليست منطقية".

وأضاف: "في كثير من الأحيان، نشعر بالرضا حيال شيء ما، ونتخذ القرار بناء على ذلك، ولا يمكننا دائمًا شرح سبب إقدامنا على ذلك، نشعر أنها كانت فكرة جيدة في ذلك الوقت فحسب".

- ما هو محتوى كتاب محاط بالحمقى الذي يقرأه محمد صلاح؟

ويدور الكتاب الذي يقرأه صلاح، حول فكرة الأشخاص الذين لديهم ملفات تعريف سلوك مختلفة، إذ أنه لا يمكن التعامل مع الجميع بنفس الطريقة، وكذلك كيف يرى الناس أنفسهم بالعلاقة مع بيئتهم، ويُقسم أريكسون أنماط السلوك في الكتاب إلى أحد هذه الألوان، الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق.

ويستعد محمد صلاح لقيادة

ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدورى الإنجليزى بالمباراة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر الأحد المقبل، ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل انطلاق الجولة 12 برصيد 28 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.