عم طفلة حضانة الغربية: لم نكتشف الواقعة إلا بعد انتشار الفيديو

كتب- حسن مرسي:

كشف محمود حامد الدالي، عم الطفلة سلمى التي تعرضت للاعتداء بالضرب في حضانة بالغربية، عن تفاصيل الواقعة المؤلمة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أشار الدالي إلى أنهم لم يعرفوا ما حدث إلا بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: "معرفناش باللي حصل أساسًا غير بعد انتشار الفيديو على السوشيال، شيء في منتهى الوحشة وكنا في حالة صدمة من اللي حصل لـ سلمى، كان الأمر في منتهى الوحشة، وكنا في حالة صدمة من الذي حدث لسلمى".

وأكد أن تحقيقات النيابة مع المعلمة متواصلة، ولا توجد لديهم نية للتنازل عن المحضر، معقبًا: "مش هنسيب حق بنتنا، تحقيقات النيابة مع المعملة مستمرة ومفيش نية عندنا للتنازل عن المحضر".

من جانبه، علق الإعلامي محمد موسى على الحادثة مشيرًا إلى بشاعتها، قائلًا: "إذا كانت هذه هي طريقة التعليم في الحضانات الخاصة، فمن الأفضل ألا نرسل أطفالنا للتعلم هناك. من يضرب طفلًا لا يدرك شيئًا في هذه الدنيا يجب أن يُحاسب على جريمته".

وأضاف أن المعلمة التي قامت بتصوير الفيديو لم تستطع الاستمرار في العمل بالحضانة سوى يومين قبل أن تتركها.

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