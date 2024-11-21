طبيبة عيون تُحذر من اللجوء لقطرة العين بدون استشارة

كتب- حسن مرسي:

حذرت طبيبة العيون ولاء محمد، من اللجوء إلى قطرة العين دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يكون حلًا مؤقتًا لكنه قد يزيد الوضع سوءًا.

وأوضحت الدكتورة ولاء، في تصريحات تليفزيونية، أنه في حال المعاناة من "حكة أو هرش أو دموع"، لابد من استشارة طبيب العيون، خاصة إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة.

وأضافت، أن هذه الأعراض عادة تأتي مجتمعة إلا في حالات معينة، وهي: احمرار العين وفي هذه الحالة يكون الوضع مطمئنا لأنها تكون غالبًا عدوى في العين نتيجة التعامل مع أوساط غير نظيفة تنتقل من الأيدي للعين.

وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من الإصابة بجفاف العين تزداد بسبب شاشات الكمبيوتر والهواتف، لأنه في هذا الوقت تقل نسبة غلق وفتح العين التي تساعد على ترطيبها".

وتابعت الدكتورة ولاء محمد: "يمكن اللجوء لقاعدة تم الوصول لها، وهي أنه كل 20 دقيقة من النظر للشاشات يجب أخذ وقت 20 ثانية والنظر إلى مسافة بعيدة 20 مترًا لإراحة العين وهناك نظارات تكون مزودة بخاصية فلتر الضوء الأزرق لحماية العين من هذا الضوء الذي تسببه الشاشات".