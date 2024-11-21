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ياسمين عز تدعو الزوجات للانبهار بإنجازات أزواجهن

09:24 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الإعلامية ياسمين عز

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كتب- حسن مرسي:

طالبت الإعلامية ياسمين عز، السيدات المتزوجات، بالانبهار بأي شيء يفعله أزواجهن، وأيضًا بالأشياء التي لا يفعلونها.

في برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "mbc مصر"، أكدت ياسمين أن على الزوجات إظهار التقدير والاحترام لجهود أزواجهن.

وقالت ياسمين: "يا مدام، إذا كنتِ بتطبلي لكل الناس، لازم تطبلي لجوزك أيضًا، السيدة الأصيلة هي من تُظهر الدعم لزوجها".

وأضافت: "الست هي الجيش الوحيد لزوجها، ولازم تنبهر بأي حاجة يعملها، حتى لو كان مجرد وضع طبق في المطبخ بعد الانتهاء من الطعام".

وتابعت: "لازم الست تبين لجوزها قد ايه هو عبقري وما فيش منه اثنين حتى لو فتح علبة الصلصة، لازم تقولي له مش متخيلة حياتي من دونك".

وأكملت: "يوم القبض لمي ولادك اعملوله ممر شرفي، وحطي في رقبته عقد ورد وغنوله هو اللي ملبسنا هو اللي مأكلنا، دلعي جوزك يا مدام واتهني قبل ما يجيله جدري القرود ولا يعجز وتندمي".

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الإعلامية ياسمين عز برنامج كلام الناس قناة mbc مصر الست هي الجيش الوحيد لزوجها
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