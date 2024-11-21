ضباط القوات المسلحة يؤكدون أمام الرئيس السيسي استعدادهم لتنفيذ أي مهمة

كتب- حسن مرسي:

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الضباط وقادة القوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع عدة قضايا تتعلق بالشأن العام والأوضاع الداخلية في البلاد.

ركز الاجتماع على جهود القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

خلال اللقاء عبر أحد ضباط القوات البحرية عن التزامهم، قائلًا: "أطمئن سيادتك يا فندم أن القوات البحرية ستظل أحد أذرع مصر".

كما أكد ضابط آخر من القوات الجوية استعدادهم التام، قائلًا: "جاهزون يا فندم في أي وقت لتنفيذ أي مهمة. دائمًا رجال اللواء يتم تدريبهم بأفضل التدريبات سواء كانت داخلية أو مشتركة، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة".

وأضاف: "نقوم أيضًا بعمل نماذج محاكاة لما نشاهده في العمليات، ودائمًا رجال اللواء جوي 203 جاهزون لتنفيذ أي عمليات أو مهام تُطلب منهم".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من قادة القوات المسلحة، الذي عُقد اليوم الخميس في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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