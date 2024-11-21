"اوعى تستخف أو تسخر من غيرك".. نصيحة الرئيس السيسي لضباط القوات البحرية

كتب- حسن مرسي:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصائح لضباط القوات المسلحة، خاصة ضباط القوات البحرية خلال حوار مفتوح مع عدد من الضباط وقادة القوات المسلحة، تطرق إلى عدد من قضايا الشأن العام والأوضاع الداخلية.

وقال الرئيس السيسي: "اوعي تستخف أو تسخر من غيرك وتعتبر نفسك فى مستوى أعلى حتى لو كان مستوى المعرفة والقدرة اللي عندك فعلا تخليك تعمل كده".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.