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أميرة بدر عن الاعتداء على الطفلة سلمى في حضانة الغربية: "الموضوع تجاوز كل الحدود"

08:30 م الخميس 21 نوفمبر 2024

معلمة تضرب طفلة

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كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة الاعتداء بالضرب على الطفلة سلمى في إحدى الحضانات الخاصة بمحافظة الغربية، معبرة عن استنكارها الشديد لهذه الحادثة المؤلمة.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام" على قناة النهار، قالت بدر: "لا فائدة، والموضوع تجاوز كل الحدود، هناك أشخاص نزع الله من قلوبهم الرحمة.

أضافت: "المدرس الذي يعتدي على طفل ضعيف بلا رحمة لا يمكن أن يُعتبر إنسانًا، بل هو يمارس عقده النفسية ضد طفلة لا تتجاوز الأربع سنوات"

من جانبها، أكدت المحامية التي تقدمت ببلاغ ضد الحضانة أن المعلمة "متمرسة في تعذيب الأطفال"، مشيرة إلى أن العصا لا تفارق يديها طوال الوقت.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع المعلمة، واصفة المشهد بأنه "عبثي"، مؤكدة أنها لن تتوانى عن المطالبة بحق الطفلة سلمى، مشددة على ضرورة حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف والإساءة في المؤسسات التعليمية، وتأكيد الحاجة إلى محاسبة المتسببين في مثل هذه الأفعال.

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