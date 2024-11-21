الرئيس السيسي: نحرص على سماع آراء ووجهات نظر الرُتب المتوسطة بالقوات المسلحة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بجانب قادة القوات المسلحة، فإن الرتب المتوسطة أيضًا هي الأمل في المستقبل، معربًا عن سعادته بوجود نسبة كبيرة من الرتب المتوسطة في لقاء اليوم بخلاف اللقاءات السابقة التي كانت تقتصر على القادة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

ولفت الرئيس السيسي، الانتباه إلى أن "البعض يتصور أننا نحن كعسكريين مهتمون فقط بالتدريب لرفع القدرات العسكرية"، موضحًا أن هذا صحيح باعتبارها المهمة الأساسية للقوات المسلحة، ولكن هذا ليس معناه أننا بمعزل عما يدور حولنا سواء بالداخل أو الخارج.

وأضاف الرئيس السيسي: "إنه كانت دائما القوات المسلحة بهذا التوازن الكبير ‏التي تحققه في إدارتها لأمورها وفهمها للواقع السياسي والأمني سواء كان داخل الدولة أو خارجها، كانت هي عامل الاستقرار المهم".